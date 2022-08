Milan Menten top 5 in slotrit en Van Avermaet top 3 in eindklassement in Tour du Limousin, Italiaan boekt eerste zege

Milan Menten versierde een top 5 in de slotrit, Van Avermaet eindigde top 3 in de Tour du Limousin: de Belgen roerden zich wel in de Franse rittenkoers.

Voor de laatste etappe in de Tour du Limousin vertrok het peloton in Saint-Laurent-sur-Gorre en ging het vervolgens richting Limoges. Na 174,8 kilometer zou het uitdraaien op een massasprint en Milan Menten van Bingoal Pauwels Sauzen WB was vast van plan om zich tussen de sprinters te smijten. Het leverde onze landgenoot een mooie vierde plaats op. De overwinning was voor Vincenzo Albanese. De Italiaan van EOLO-Kometa boekte de eerste zege in zijn profcarrière. Alex Aranburu spurtte naar plek 2 en bezorgde Movistar zo weer heel wat belangrijke punten in de strijd om de WorldTour. Diego Ulissi, de winnaar van de derde rit, werd tweede. ARANBURU EINDWINNAAR Aangezien de slotetappe uitmondde in een sprint, veranderde er ook niet veel meer aan het algemeen klassement. De eindzege gaat naar Aranburu, met een voorsprong van 10 seconden op Ulissi. Greg Van Avermaet eindigt op de derde plaats, op 18 seconden van de eindwinnaar.