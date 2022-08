Opnieuw een ploegentijdrit in de Vuelta: de Vuelta 2023 start in Barcelona

De Vuelta 2022 is nog niet begonnen of er wordt al gesproken over die van 2023. De start is in Barcelona. Opnieuw is er een ploegentijdrit in rit 1.

Vrijdagvoormiddag was er een moment met Vueltabaas Javier Guillen en Sharon Dijksma, de burgemeester van Utrecht, op het startpodium van de ploegentijdrit. Daar gaf Guillen meer informatie over de Vuelta in 2023. Die Vuelta zal starten in Barcelona. De 1e etappe wordt een ploegentijdrit van 14 km. Ook is de periode bekend wanneer de Vuelta volgend jaar zal doorgaan. De Vuelta begint op 26 augustus en eindigt op 17 september. Ook is er een finale rond de Montjuïc gepland. Zo telt Spanje in 2023 2 starts van een grote ronde. De Tour start volgend jaar namelijk in Bilbao.