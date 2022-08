Quick-Step maakt zich op voor geliefkoosde ploegentijdrit: "Anderen zullen bloednerveus zijn met Evenepoel erbij"

Eindelijk nog eens een ploegentijdrit, zullen ze bij Quick-Step denken. Met ook Evenepoel die erbij is in de Vuelta, mag gedroomd worden van een topuitslag.

Het is niet voor niets dat Quick-Step vier keer wereldkampioen ploegentijdrijden werd. Het is een geliefkoosd nummer van Patrick Lefevere en ook ploegleiders Wilfried Peeters en Tom Steelds kunnen zich helemaal uitleven nu de Vuelta begint met een ploegentijdrit in Utrecht.

Peeters kaart in HLN aan wat nu het belangrijkste is. "Ervoor zorgen dat je je eigen ploeg met té forse aflossingen niet naar de knoppen rijdt. Er moet een goed evenwicht worden gevonden. Desnoods nemen sterkere pionnen iets langere maar gelijkmatige beurten op zich. Want als er één over zijn toeren gaat en ontploft, kan dat de hele boel naar de vaantjes helpen."

© photonews

De sterkste pion van Quick-Step is in principe Remco Evenepoel. "Die de ploeg uiteraard kan en zal dragen, maar bij wijze van spreken ook kan vermoorden. Voor dat soort dingen moet je alert zijn", lacht Steels. "Sowieso zullen de anderen bloednerveus zijn met hem erbij."

© photonews

Het is een ploegentijdrit van 23,3 kilometer. "Wat een intensieve opwarming en kanonstart vereist. Van in de eerste kilometer moet het er knal op zijn. Veel indeling komt er niet bij kijken." Mikt Quick-Step op ritwinst? "Drie jaar geleden dachten we in Torrevieja ook: 'Met deze ploeg winnen we zeker.' Maar we verloren met twee seconden.Liever plaats ik de verwachtingen iets lager, in de hoop om toch hoger te scoren", aldus Peeters.