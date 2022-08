Cedric Beullens mengt zich in de sprint in de Vuelta: "Vertrouwen voor de volgende dagen"

Bij Lotto Soudal heeft Cedric Beullens zich gemengd in de 1e massaspurt van de Vuelta. Hij eindigde uiteindelijk 12e.

Lotto Soudal trok met een groep vrijbuiters naar de Vuelta. Via ontsnappingen willen ze vooral een ritzege pakken. Ze hebben geen sprinter of klassementsrenner mee.

In de 1e sprintetappe van de Vuelta mengde Cedric Beullens zich in de sprint. Hij eindigde uiteindelijk op plaats 12. "Harry Sweeny hielp me in de voorbereiding van de sprint en zette me af", zei Beullens na de etappe. "Misschien dat ik uiteindelijk te snel aanging."

Beullens kijkt uit naar het verdere verloop van de Vuelta: "Deze etappe geeft me vertrouwen voor de rest van de Vuelta. Ik voelde me ook de hele dag goed."