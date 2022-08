🎥 Ellen Van Dijk langer bij Trek-Segafredo

Ellen Van Dijk (35) rijdt ook de volgende twee jaar voor Trek-Segafredo. Die beslissing was voor de Nederlandse geen moeilijke keuze.

Ellen Van Dijk blijft dus bij het Amerikaanse Trek-Segafredo. Ze verlengde haar contract tot eind 2024.

"Ik ben super blij om hier te blijven. Ik voel me echt thuis bij Trek-Segafredo en ik zou mijn carrière bij geen ander team willen voortzetten. Sterker nog, ik kon me niet eens voorstellen dat ik dat zou doen"

Van Dijk is haar team ook dankbaar voor de kans die ze dit jaar kreeg om het werelduurrecord aan te vallen. "Het team en Trek hebben daar zoveel moeite voor gedaan en ik ben super dankbaar voor alles wat ze hebben gedaan. Ik werd echt maximaal ondersteund en dat weten is een heel speciaal gevoel"

Van Dijk heeft ook duidelijke doelen de volgende twee jaar. Ze wil graag naar de Spelen in Parijs, nadat ze er niet bij was in Tokio, en wil er een medaille pakken. Verder ligt haar focus voorral op het tijdrijden en misschien een nieuwe poging op het werelduurrecord. En ook in de klassiekers wil ze schitteren, met Parijs-Roubaix als droomkoers om te winnen.