Contador: "Mijn geloof in Evenepoel is groot maar niet dit jaar"

Met drie eindzeges is Alberto Contador één van de succesvolste renners in de Vuelta. Hij geeft zijn mening over Evenepoel, de favorieten voor de eindzege én Wout van Aert.

Contador won zelf de Vuelta in 2008, 2012 en 2014 en won er 6 ritten. 'El Pistolero' is ook aanwezig in de Vuelta als commentator en heeft dus een goed beeld over het peleton.

De Spanjaard gelooft niet dat Remco Evenepoel dit jaar een kandidaat is voor de eindzege doordat hij eerder voor ritzeges zal gaan. Maar hij vindt Evenepoel wel één van de grote attracties in deze Vuelta. In de toekomst ziet hij Evenepoel wel zeker meestrijden voor een eindzege in een grote ronde, dat zegt Contador aan Het Nieuwsblad.

De grote favoriet voor de eindzege blijft voor Contador Primož Roglič omdat hij zowel de ervaring heeft en een goed team. Maar ook Carapaz en Simon Yates kunnen dicht komen en Hindley vindt hij een gevaarlijke outsider door zijn winst in de Giro.

Wout van Aert

Voor Wout van Aert heeft Contador heel veel respect. Het looft vooral het spektakel en de meerwaarde die Van Aert biedt aan het wielrennen. Daarom moet Van Aert zich in de toekomst ook niet gaan focussen op een algemeen klassement want dat zou een groot verlies betekenen voor het wielrennen volgens Contador.