Mathieu van der Poel start in de Druivenkoers

Mathieu van der Poel is terug. De Nederlander rijdt met de Druivenkoers zijn eerste wedstrijd sinds de tegenvallende Tour.

Meer dan een maand na zijn opgave in de 11e rit van de Tour is Mathieu van der Poel terug. Hij stapte toen af in de rit waarin hij het eerste deel op kop reed met Wout van Aert.

Het was één van de enige keren dat we Van der Poel toen vooraan zagen in de Tour, want naast een 5e plaats in de openingstijdrit reed hij een anonieme Tour.

Hij is nu dus nu terug en start in de Druivenkoers. Het parcours in en rond Overijse is er normaal gezien één op maat van Van der Poel met heel wat beklimmingen zoals de Moskesstraat en de Smeysberg. In 2020 werd de Nederlander er al eens derde na Sénéchal en De Bondt.