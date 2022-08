Niet alleen goed nieuws bij Jumbo-Visma: Nederlandse routinier loopt sleutelbeenbreuk en hersenschudding op

Jumbo-Visma amuseert zich rot in de Vuelta, maar de sleutelbeenbreuk van zijn Nederlandse routinier, opgelopen in de BEMER Cyclassics in Hamburg, is het minder goede nieuws na afloop van het weekend.

De man bij wie de sleutelbeenbreuk is vastgesteld, is Jos van Emden. De 37-jarige Nederlander, in zijn beste dagen een echte wereldtopper in het tijdrijden, geraakte op zo'n dertig kilometer van de aankomst van de Duitse eendagskoers betrokken bij een grote valpartij.

Hetzelfde was het geval voor ploegmaats Christophe Laporte en Tosh Van der Sande. Bij hen was de opgelopen averij minder groot. Dat kon van Van Emden dan weer niet gezegd worden. Jumbo-Visma laat op sociale media weten dat Van Emden zijn sleutelbeen gebroken heeft en een hersenschudding heeft opgelopen.

🇩🇪 #BemerCyclassics



Jos van Emden suffered a broken collarbone and a concussion in a crash this afternoon.



We wish you a speedy recovery, Jos! 🍀 pic.twitter.com/6Ud5lSblQw — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 21, 2022

Van Emden reed de wedstrijd ook niet meer uit. Het was zijn eerste koers sinds de nationale en Europese kampioenschappen. Sowieso volgt nu dus weer een periode van enkele weken waarin hij langs de kant moet blijven.