Quinten Hermans 3e in Hamburg: "Ik had de aanval van Wout Van Aert verwacht"

Op het einde van de Cyclassics in Hamburg konden 5 renners zich losrukken en reden ze samen naar de streep. Quinten Hermans sprintte naar de 3e plaats. Het was al zijn 4e podiumplaats in een WorldTour-wedstrijd.

"Die koersen liggen me eigenlijk het beste", vertelde Hermans na afloop van de wedstrijd. "Die worden meer gecontroleerd en zijn meer voorspelbaar. Zo had ik de aanval van Wout Van Aert in de finale verwacht. Vrijdagavond had hij mij al toevertrouwd dat hij baat had bij een zware race. Ook had ik gezien dat hij geen ploegmaten meer bij zich had. Zijn aanval was wel snel en we konden met 5 renners een kloofje slaan."

JUISTE WIEL

Nadien reed de kopgroep samen naar de streep. "In de sprint koos ik het juiste wiel", zei Hermans. "Toen Marko Haller aanzette, moest ik heel diep gaan om naast hem te komen. Maar uiteindelijk wilden de benen niet meer. Spijtig, want ik had hier graag gewonnen."

Hermans gaat nu naar Italië. Hij zal zich in Livigno verder voorbereiden op de Italiaanse klassiekers in september en oktober.