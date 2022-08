De ontdekking van Remco Evenepoel: "A new star is born"

Remco Evenepoel is als renner niet meer weg te denken uit het wielrennen, maar eigenlijk is hij er pas laat aan begonnen.

Op 8 juli 2017 won Remco Evenepoel, toen hij pas drie maand wielrenner was, de koninginnenrit van de Bizkaiko Itzulia Junior in Baskenland.

Op de Alto de Ranera, een klim van tweede categorie, reed hij iedereen op meer dan een minuut. Onder de toeschouwers toen Joxean Matxin Fernandez, scout van QuickStep.

“Patrick, nu heb ik wat meegemaakt! A new star is born”, belde hij met Lefevere na afloop van die etappe.

“Je kan gerust stellen dat Remco daar is 'ontdekt'”, zegt vader Patrick aan Het Laatste Nieuws. “En dat toen ook zijn liefde voor Spanje is beginnen bloeien. Niet alleen voor die specifieke regio. Bij uitbreiding vertoeft en koerst hij gewoon graag in het hele land.”