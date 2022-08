Parcoursbouwer van de Vuelta verwacht een sprint van een beperkte groep

De Vuelta is in het Baskenland neergestreken en het gaat meteen al meer bergop. Parcoursbouwer Fernando Escartin verwacht een sprint van een beperkte groep.

Fernando Escartin is al vele jaren de parcoursbouwer van de Vuelta. Over elke rit heeft hij wel een mening. Zo ook voor de 1e rit op Spaanse bodem.

"Wellicht gaan we naar een sprint van een gereduceerd peloton", zegt Escartin over de 4e etappe. "De laatste klim van de dag ligt op 15 km van de streep. Het zal voor sterke spurters zijn. Voor pure spurters is de rit te zwaar." Escartin waarschuwt ook voor zijwind in de finale.