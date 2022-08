Drama in wielerwereld: Katie Archibald verliest 37-jarige partner, zelf kersvers mountainbikekampioen, aan hartstilstand

Drama in de Britse wielerwereld. De 37-jarige partner van Katie Archibald is overleden. De man in kwestie was net nog zelf Schots mountainbikekampioen geworden.

Rab Wardell boekte voorbije zondag nog de grootste triomf uit zijn carrière: hij werd voor het eerst Schots kampioen mountainbiken. Het zal zeker ook een mooi moment zijn om te delen met zijn partner Katie Archibald, de Britse die olympisch kampioene ploegenachtervolging in. Enkele dagen later is zij in diepe rouw.

Op Twitter heeft Archibald gereageerd op het tragische overlijden van haar vriend. "Ik begrijp nog altijd niet wat er gebeurd is en waarom hij nu weggenomen is, hij was zo gelukkig en zo gezond. Hij kreeg een hartstilstand toen we in bed lagen. Ik heb geprobeerd en geprobeerd en het medisch personeel was binnen enkele minuten ter plaatse."

arrived within minutes, but his heart stopped and they couldn't bring him back.



Mine stopped with it. I love him so much and need him here with me. I need him here so badly, but he's gone. I can't describe this pain.



Ook dat kon zijn leven niet redden. "Zijn hart stopte met kloppen en ze konden hem niet terugbrengen. Het mijne is zo ook gestopt. Ik hem hem zo nodig, maar hij is er niet meer. Ik kan dit niet beschrijven. Je betekent alles voor me, Rab. Ik hou van je."