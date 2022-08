Mathieu van der Poel krijgt fikse tegenstand in Druivenkoers

In de Druivenkoers begint Mathieu van der Poel aan een nieuwe fase van zijn seizoen, na 42 dagen zonder wedstrijd.

Een hoogtestage van meer dan twee weken in Spanje en dan richting Druivenkoers in Overijse. Dat is het plan van Mathieu van der Poel.

De Nederlander krijgt met Biniam Girmay alvast een fikse tegenstander voor de kiezen. De Eritreeër wil zichzelf zo klaarstomen voor het WK in Australië.

Ook mannen als Stybar, Vanmarcke, Teuns, Campenaerts en Wellens zullen van de partij zijn, waardoor er een zeer open koers verwacht wordt.