Verrassing van formaat: Fransman van Arkéa-Samsic volgt Remco Evenepoel op als winnaar van Druivenkoers

De Druivenkoers stond in het teken van de rentrée van Van der Poel. Een verrassende naam als winnaar, daar hadden ze in Overijse wellicht geen rekening houden, want er stond nog schoon volk aan de start. Aan de finish was die verrassing wel een feit.

De vijf vroege vluchters Mathijs Paasschens, Robin Carpenter, Kamiel Bonneu, Paul Ourselin en Bram Dissel kleurden een groot deel van deze Druivenkoers. Net toen hun voorsprong was teruggebracht tot een minuut, kende Alpecin-Deceuninck pech in het peloton, met een lekke band voor de heroptredende Van der Poel en mechanische problemen voor Philipsen. Ze sloten wel terug aan en na de hergroepering op 25 kilometer van de meet zaten alle grote namen vooraan. Op de Bekestraat ging Dries Van Gestel zijn duivels ontbinden en dat bracht wel wat teweeg. Met Arnaud Démare sprong nog een supersnelle man mee. Bram Welten, Simon Clarke en Matis Louvel deden hetzelfde. LOUVEL RIJDT WEG OP MOSKESSTRAAT Louvel is dan niet meteeen een klinkende naam, de Fransman van Arkéa-Samsic sloeg wel een kloofje op de Moskesstraat. Louvel was vervolgens in staat om zijn voorsprong te behouden en alle grote favorieten een neus te zetten. Hij volgt op de erelijst Remco Evenepoel op. Démare werd tweede en Van Gestel derde.