Alexander Kristoff boekt al zijn 5e zege in 2022: "Nochtans moest ik enkele keren lossen"

Alexander Kristoff zit na zijn ritzege in de Deutschland Tour al aan 5 ritzeges. Al kon het ook anders afgelopen zijn.

De finale van de 2e rit in de Deutschland Tour was geaccidenteerd met enkele nijdige hellingen. "Ik moest enkele keren lossen", vertelde Alexander Kristoff. "Maar de ploeg bleef in me geloven. Op een bepaald moment leek de situatie ook hopeloos. Dus ik kan mijn ploegmaats maar beter belonen."

Kristoff won in 2022 nu al 5 wedstrijden. Eerder won hij de Clasica Almeria, de Scheldeprijs, een rit in de Ronde van Noorwegen en de Circuit Franco-Belge. "Het is niet alleen mezelf. We kennen met de ploeg een geweldig seizoen en ik wil dat dat zo nog blijft tot het einde van het seizoen."