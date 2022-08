Caleb Ewan antwoordt met de benen: "Blij na lange periode zonder winst"

Caleb Ewan van Lotto Soudal heeft donderdag de eerste etappe in lijn van de Ronde van Duitsland gewonnen.

"Het was allesbehalve een gemakkelijke etappe, met enkele zware beklimmingen," zei Caleb Ewan achteraf over zijn zesde seizoenszege.

"Het team bracht me in een geweldige positie voor de finish. Ik ben erg blij dat ik na een lange periode zonder winst en veel pech toch nog met een overwinning heb kunnen afsluiten. Ik heb altijd in mezelf geloofd en mijn team heeft me altijd gesteund."

Ewan kon vlot mee in de klimmetjes. “Mijn ploegmaten hebben het peloton perfect onder controle gehouden voor de aankomst bergaf. Vaak zijn deze afdalingen moeilijk te timen, maar ik was perfect geplaatst en kon mijn sprint inzetten wanneer ik wilde. Ik zat een beetje klem, maar ik kon een opening vinden en mijn sprint tot het einde volhouden om te winnen."