Sam Bennett behoudt het groen in de Vuelta: "Dankzij mijn ploegmaats kon ik terugkeren in het peloton"

Sam Bennett heeft in de 7e etappe zijn groene trui met succes verdedigd. Nochtans moest hij op de lange klim lossen.

Vooraf was het een grote vraag hoe de lange klim halfweg etappe 7 het verloop van de koers zou bepalen. Zouden de sprinters lossen of niet? Sam Bennett moest lossen. "Maar dankzij mijn ploegmaats kon ik terugkeren in het peloton", zei de Ier achteraf. "Zo kon ik mijn groene trui verdedigen."

Bennett kon de puntentrui behouden. Hij won de spurt in het peloton en die was goed voor plaats 6 en 15 punten. Hij liep zo 6 punten uit op Mads Pedersen die in het puntenklassement 2e staat.

"Ik ben wel een beetje ontgoocheld dat we uiteindelijk niet voor de overwinning konden sprinten, maar de ontsnapping was te sterk", besloot Bennett.