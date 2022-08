2 renners verlengen bij Intermarché-Wanty-Gobert

Baptiste Planckaert en Hugo Page hebben bij Intermarché-Wanty-Gobert verlengd. Ze verlengden respectievelijk tot 2024 en 2025.

In 2021 vervoegde Baptiste Planckaert Intermarché-Wanty Gobert. Hij reed verschillende ereplaatsen in lastige eendagskoersen. Zo werd hij vorig jaar 3e in de Tro-Bro Léon en 23e in Parijs-Roubaix. Dit jaar werd hij opnieuw 23e in Parijs-Roubaix en werd hij 5e in de Vierdaagse van Duinkerke. Hij mocht daarom bij Intermarché-Wanty-Gobert met 2 jaar verlengen.

"Ik hoop de komende 2 jaar opnieuw in de voorjaarsklassiekers te kunnen schitteren", vertelt Planckaert. "Onze winstkansen met Biniam Girmay zijn daarvoor een belangrijke inspiratiebron. Ook hoop ik als wegkapitein mijn steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van de 5 beloftevolle renners die we aantrokken."

OOK NEOPROF VERLENGD

Hugo Page was het voorbije jaar neoprof bij Intermarché-Wanty-Gobert. Hij viel het voorbije jaar op door zijn aanvallende koersstijl. Dat leverde hem onder meer een 5e plaats in de Classic Loire Atlantique op. Zijn contract werd daarop verlengd met 3 jaar.

"Ik ben blij dat ik voor mijn jaar als neoprof voor Intermarché-Wanty-Gobert had gekozen", zegt Page. "Ik voel me goed binnen de ploeg en ze investeren in mijn ontwikkeling. Ik ben ook blij dat ze op de lange termijn denken en dat ze mij alles stap voor stap laten proeven."