Jérôme Pineau, manager van B&B Hotels: "We praten met Cavendish"

Mark Cavendish vertrekt na dit seizoen bij Quick-Step Alpha Vinyl. Waar hij naar toe gaat is nog niet bekend, maar het zou wel eens een Franse ploeg kunnen worden.

Jérôme Pineau is op dit moment de algemeen directeur van B&B Hotels - KTM. Dat die ploeg volgend jaar een andere naam krijgt is zeker. Mogelijk wordt dat Paris Cycling Club en de ploeg zou een budget van zo'n 15 miljoen euro krijgen. In de tweede helft van september zouden alle details bekend worden gemaakt.

Pineau heeft op dit moment 26 renners voor volgend jaar. "Dat zijn vooral contractverleningen, als er kansen zijn dan willen we naar 28. Op dit moment heb ik vijf renners uit de World Tour kunnen strikken. Ik had bijna Michael Matthews maar op het laatste moment wou hij toch bij BikeExchange blijven".

Er is 50% kans dat Cavendish komt

Ook Mark Cavendish wordt genoemd als versterking. "Hij is niet één van de vijf die al getekend hebben. Het is iemand waar ik erg van hou. Ik zou heel graag willen dat hij naar ons komt, maar het is best ingewikkeld. Hij wil naar ons komen maar hij wil ook niet komen uitbollen bij ons. Als hij komt, zal het zijn om te winnen. De kansen zijn vandaag 50/50.