'Harm Vanhoucke verlaat Lotto Soudal en gaat naar Team DSM'

Harm Vanhoucke rijdt al 4 jaar voor Lotto Soudal en gold als neoprof als een groot klimtalent.

Volgens Wielerflits zou Harm Vanhoucke na 4 jaar Lotto Soudal verlaten en naar Team DSM vertrekken. Lotto Soudal bevestigde aan de wielerwebsite dat hij vertrekt, maar ze wilden er niet dieper op ingaan. "Dat is niet aan ons", aldus Lotto Soudal.

Bij DSM vertrekken onder meer Thymen Arensman en Søren Kragh Andersen. Daardoor verliezen ze wat klimkracht. DSM wil dat onder meer opvangen door Vanhoucke aan te trekken.

Vanhoucke is al 4 jaar prof en reed daarvoor voor de opleidingsploeg van Lotto Soudal. In die periode kon hij nog geen overwinning boeken. Hij reed wel enkele ereplaatsen bijeen. In de Giro sprokkelde hij in enkele ritten enkele ereplaatsen bijeen. Hij werd 2 keer 3e (waaronder op de Etna), een keer 4e en eens 6e. Ook haalde hij een 4e plaats in een etappe in Parijs-Nice.