Vanthourenhout verdedigt zijn WK-selectie en niet-selectie Teuns: "Sta hier 100% achter"

Een WK-selectie maken is nooit makkelijk, want er zijn altijd winnaars en verliezers. Dit jaar is Dylan Teuns het kind van de rekening misschien wel.

Teuns zelf liet ondertussen zijn teleurstelling al duidelijk blijken via de sociale media (lees er hier nog eens wat meer over). 100% "We hebben in België nog veel goeie renners. Het is niet fijn om zo'n renner teleur te stellen, maar het gesprek was duidelijk en concreet", aldus Sven Vanthourenhout bij Sporza over de niet-selectie van Teuns. "Ik vind dit een sterke selectie en ik sta er 100 procent achter. We hebben als wielerland veel weelde en dan moet je knopen doorhakken."