Cédric Beullens negende in Vuelta: "Voel me nog altijd goed"

Cédric Beullens kon zich voor de tweede keer in deze Vuelta in de top 10 sprinten. Hij mistte wel zijn trein die uit viel met corona.

Beullens werd in de 2de etappe al eens twaalfde, in de 3de etappe werd hij achtste en in rit 11 plaatste Beullens zich dus op plaats negen. Daar is de Antwerpenaar best tevreden mee, ondanks het missen van zijn lead-out.

"Het was een lange en warme dag, met een chaotische aankomstlijn. Zonder mijn Australische lead out-trein was het nog moeilijker om mij te positioneren, maar ik vocht me een weg naar het wiel van Tim Merlier", zei hij bij Wielerflits. Die Australiërs zijn Sweeny en Drizners die uitvielen met corona.

"Uiteindelijk zaten we een beetje te ver en ik moest in de sprint nog veel terrein goedmaken. Toch voel ik me nog altijd goed in de tweede week van mijn eerste grote ronde ooit", besloot Beullens.