'Wout Van Aert zit opnieuw met Jumbo-Visma rond de tafel'

Wout Van Aert onderhandelt opnieuw met Jumbo-Visma. Volgens Wielerflits willen ze zijn contract openbreken.

Momenteel loopt het contract van Wout Van Aert bij Jumbo-Visma tot het einde van 2024. Sinds 2019 zit hij al bij de Nederlandse ploeg. Sindsdien maakte Van Aert een steile opmars naar de wereldtop. Ook werd zijn contract in 2021 als eens verlengd.

Jumbo-Visma wil volgens Wielerflits dat contract openbreken. De gesprekken lopen nog, maar binnenkort zou het nieuws wereldkundig worden gemaakt.

In dienstloon bij Jumbo-Visma reed Van Aert al een indrukwekkend palmares bij elkaar. Hij won recent nog de groene trui in de Tour de France. Ook won hij al 9 ritten in de Tour. Eerder won hij Milaan-San Remo, de Strade Bianche, Gent-Wevelgem, de E3, de Amstel Gold Race en de Omloop Het Nieuwsblad.