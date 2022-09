VOORBESCHOUWING RIT 13: Vierde keer goede keer voor Merlier?

Etappe 13 lijkt weer voor de spurters te worden. Al kan het oplopende parcours in de laatste kilometers roet in het eten gooien.

Na twee etappes van meer dan 190km is deze etappe wat korter, zo'n 168 kilometer. Starten doen de renners in Ronda en eindigen in Montilla. De Vuelta zit dus nog altijd in de regio Andalusië.

Op het eerste zicht is de etappe redelijk vlak en lijkt het er één voor de sprinters te worden maar de vraag is maar wie voldoende hersteld is van de rit naar Peñas Blancas gisteren. Het parcours gaat af en toe op en neer, maar voor de sprinters moet dat normaal gezien geen probleem vormen.

Wat dat wel kan worden is de finale. Tussen kilometer 4 en 3 van het einde loopt het zo'n 6% op en ook de laatste kilometer heeft een gemiddeld stijgingspercentage van zo'n 4%. De finish ligt kort na een bocht, niet ideaal voor een (massa)spurt dus.

Favorieten

Van de echte sprintersploegen heeft enkel Trek-Segafredo nog niet gewonnen, Alpecin-Deceuninck (Vine) en BORA-hansgrohe (Bennett) wonnen elk al twee keer. De kans dat een vlucht weg blijft is dus zeker aanwezig. Moest het op een sprint aankomen zijn de favorieten dezelfde als bij vorige sprints: Mads Pedersen, Danny van Poppel, Tim Merlier en Kaden Groves. Ook voor Patrick Bevin en Fred Wright lijkt dit een geknipte aankomst

Die laatste twee kunnen het ook vanuit een vlucht proberen. Ook Battistella en Impey waren er al eens dicht bij. Als het een vlucht wordt die tot het einde gaat wordt die wellicht weer omvangrijk en wie er dan mee zal zitten is altijd moeilijk te voorspellen.