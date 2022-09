Alexander Vinokourov laat zich uit over Remco Evenepoel en de degratiestrijd

Alexander Vinokourov staat nog altijd aan het hoofd van Astana. Het Nieuwsblad sprak met hem.

Remco Evenepoel staat momenteel autoritair aan de leiding in de Vuelta. Alexander Vinokourov vindt dat indrukwekkend. Hij had al in de Clasica San Sebastian gezien dat Evenepoel indrukwekkend is. Ook wist hij dat Evenepoel een grote ronde kan winnen. Alleen was de enige vereiste om rustig te blijven.

Vinokourov denkt dat er bij Evenepoel vooral aan het mentale is gewerkt. Vroeger zag Vinokourov vaak dat Evenepoel de leiderstrui nam en die nadien weer kwijtspeelde. Ook de vergelijkingen met Eddy Merckx in de pers deden hem vroeger nie goed volgens Vinokourov.

LOTTO SOUDAL

Ook sprak Het Nieuwsblad met Vinokourov over de degradatiestrijd. Astana is daarin niet betrokken ondanks 2 slechte seizoenen in 2021 en 2022. Hun sterke seizoen 2020 compenseerde dat volledig. Vinokourov vindt het wel jammer als Lotto Soudal uit de WorldTour zouden vallen.

Maar Vinokourov ziet dan misschien een voordeel. Ze zoeken nog maximaal 5 of 6 renners. Vooral klimmers en een sprinter die geen sprinttrein nodig heeft. Met een mogelijke degradatie van Lotto Soudal kan Astana misschien wel interessante Belgen binnenhalen, aldus Vinokourov.