Spaanse wielerbond overwoog om niet naar het WK in Australië af te reizen

De Spaanse wielerbond heeft overwogen om niet naar het WK in Australië af te reizen. Dat heeft bondscoach Pascal Momparler aan het Spaanse Marca verteld.

Spaans bondscoach Pascal Momparler heeft momenteel 8 renners in gedachten die in aanmerking komen om mee naar het WK te gaan. "Daarvan zijn er maar 2 beschikbaar", vertelde hij aan het Spaanse Marca. "En dat zijn Juan Ayuso en Marc Soler. De rest mag niet van hun ploegen die nog in volle degradatiestrijd zijn, zoals Movistar en Cofidis."

"Daarom werd er overwogen om niet naar Wollongong te gaan", ging Momparler verder. "De voorzitter van de bond heeft uiteindelijk besloten om met een lijst A of met een lijst B naar Australië af te zakken. Dat om de renners die wel kunnen niet te benadelen."

Momparler zal tot het einde wachten om zijn selectie te maken. Ten laatste op 11 september moeten de selecties bekend zijn.