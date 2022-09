Geen contractverlenging voor Corné van Kessel bij Intermarché-Wanty-Gobert

Eind 2022 loopt het contract van Corné van Kessel (31) af bij Intermarché-Wanty-Gobert en dat wordt niet verlengd.

Van Kessel is momenteel op stage met zijn ploeg in Spanje. Daar leggen ze de laatste hand aan hun voorbereiding op het nieuwe veldritseizoen. Het wordt voor Van Kessel ook het laatste bij het crossteam van Intermarché Wanty Gobert.

"Eind dit kalenderjaar komt er een einde aan onze samenwerking. De toekomstvisie van het team is vooral op de weg gericht. Vandaar dat er voor mij geen verlengd verblijf mogelijk is. Het is niet leuk om te vernemen. Anderzijds geeft het me nu wel voldoende tijd om andere oorden te zoeken", zegt Van Kessel aan Veldritkrant.

Een nieuwe ploeg heeft Van Kessel nog niet gevonden. "Er zijn wel wat contacten met enkele teams. Maar concrete gesprekken zijn er nog niet geweest en staan ook nog niet direct ingepland. Het liefste zou ik echt bij een team blijven. Het trainen in groep maakt het individu sterker".