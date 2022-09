Intermarché-Wanty-Gobert breidt zijn structuur uit en haalt 4 nieuwe talenten binnen

Intermarché-Wanty-Gobert heeft zijn structuur uitgebreid. Er komt een extra continentale ploeg bij. Daar zullen 4 nieuwe talenten bij rijden.

Alessio Delle Vedove (18), Victor Hannes (18), Tim Rex (18) en Jelle Vermoote (21) zullen voor het nieuwe continentale team van Intermarché-Wanty-Gobert rijden. Kévin Van Melsen zal aan het hoofd staan van Continentaal Development Team staan. Bij de 16 renners zullen ook veldritspecialisten Arne Baers (20) & Nathan Smith (18) rijden.

"We willen op elk terrein meespelen", zegt Van Melsen. "Ze zullen meerijden in de beloftencategorie en we gaan focussen op hun ontwikkeling, zodat ze hun droom om profrenner te worden, waar kunnen maken."

"Het is belangrijk dat onze jongste renners kunnen leren van onze meest ervaren mannen", gaat Van Melsen verder. "Jelle Vermoote is laatstejaarsbelofte en kan daar een belangrijke rol in spelen."