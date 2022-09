Evenepoel blijft kalm: "Als iemand gezegd had dat we in deze situatie zouden zitten, hadden we er voor getekend"

Kalmte, rust in het hoofd. Dat is er nog altijd bij Remco Evenepoel. Ook al is de situatie dusdanig dat hij wel eens op weg kan zijn om een grote ronde op zijn palmares te schrijven.

U kon HIER lezen dat Evenepoel op zijn hoede is voor elk mogelijk gevaar. Wat vertelde hij nog zoal op zijn persbabbel? "Deze Vuelta is sowieso al geslaagd. Alles wat er nu nog bijkomt, is bonus. Niemand maakt zich echt zorgen, want tot nu toe verloopt de Vuelta nagenoeg perfect. Als iemand ons vooraf had gezegd dat we in deze situatie zouden zitten aan de derde rustdag van de Vuelta, hadden we er met zijn allen voor getekend."

Remco Evenepoel blikt ook heel tevreden terug op hoe hij het in de laatste etappes heeft aangepakt. "Roglič was zaterdag heel goed, Mas zondag. Ik wilde bij de aanval van Mas niet te zwaar in het rood gaan. Ik heb beslist om mijn eigen tempo te rijden en dat bleek de juiste keuze te zijn."

Deze Vuelta winnen zou heel speciaal zijn

Evenepoel stipte ook al aan dat de stijfheid in zijn spieren na zijn valpartij aan het verdwijnen is. "Ik ben echt goed aan het herstellen van die val. Dat is echt goed nieuws." Klaar dus voor een hoogtepunt in zijn carrière? "Deze Vuelta winnen zou heel speciaal zijn, dat is nog wel wat anders dan de Ronde van de Algarve of van Valencia winnen. Het is zwaar om de leiderstrui te verdedigen, maar tot dusver zijn we er goed in geslaagd."

Uiteraard leeft wielerminnend België mee met zijn avonturen in Spanje. Breekt de Remco-gekte straks weer helemaal los? En zoja, wat doet wat met hem? "Het is uiteraard leuk dat het behaalde succes met de ploeg enige aandacht krijgt. Dit zijn speciale momenten en dat geeft me een boost en motivatie om voor de rode trui te gaan."