Remco Evenepoel op de rustdag: "Het gevaar kan achter elke hoek liggen"

Remco Evenepoel gaat als leider van de Vuelta de laatste week in. Op de rustdag beantwoordde hij de vragen op de persconferentie.

Na 2 weken Vuelta staat Remco Evenepoel aan de leiding. Hij heeft 1'34" voorsprong op Primoz Roglic en 2'01" op Enric Mas. Afgelopen weekend vertoonde Evenepoel de 1e tekenen van zwakte. "Zaterdag was Roglic de beste. Zondag was dat Mas", zei Evenepoel op de persconferentie. "Bij de aanval van Mas heb ik nooit gepanikeerd. Ik wou nooit over mijn limiet gaan en het verschil is beperkt gebleven. Ook een dag eerder was dat zo."

Donderdag viel Evenepoel: "Ik ben daar toch een tijdje stijf van geweest. Ik kon moeilijk op de pedalen staan. Wat toch nodig is om op zo'n steile cols te kunnen doen. Nu is die stijfheid aan het verdwijnen. De volgende dagen moet ik gewoon proberen te volgen. Ik kijk daarbij naar de volledige top 5. Hoe meer etappes ik doorkom zonder tijdverlies, hoe beter. En dan volgt zaterdag in de laatste bergrit nog een zware strijd."

"Vooraf was er wel een groot vraagteken voor mezelf hoe ik reageer op een grote hoogte", ging Evenepoel verder. "Op de Sierra Nevada heb ik bewezen dat ik boven de 2500 meter kracht kan blijven zetten en dat ik niet ontplof. Dat geeft moed voor de toekomst."

Ook lijkt Evenepoel te beseffen dat hij als 1e Belg sinds Johan De Muynck in de Giro van 1978 een grote ronde kan winnen. "Dat besef ik maar al te goed, maar ik moet rustig blijven en de komende 6 etappes doorkomen. Maar het gevaar kan achter elke hoek zitten. Dat bewees mijn val en ik hoop dat ik niet ziek wordt", sloot Evenepoel af.