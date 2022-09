QuickStep-Alpha Vinyl gaat samenwerken met opleidingsploeg van Evenepoel en Boonen

Het team zal een samenwerking aangaan met Balen BC, met als doel enkele van de beste juniors te helpen groeien.

Na de aankondiging dat het Soudal Quick-Step Devo Team vanaf 2023 zal toetreden tot de Wolfpack, is er nog een nieuwe ontwikkeling. Die richt zich op het bouwen van een nog bredere basis voor getalenteerde jonge renners, naar een mogelijke toekomst in het Devo Team en zelfs het World Tour Team.

Balen BC, opgericht in 1948, is ondertussen uitgegroeid tot een van de gekende trajecten naar de top van het wielrennen. Het team had onder andere een jonge Tom Boonen en Remco Evenepoel, die momenteel de Vuelta a España leidt, onder zijn hoede. Beiden werden ze lid van de Wolfpack. Onze sportdirecteur Wilfried Peeters leerde ook de knepen van zijn vak bij de ploeg, voordat hij verderging bij Quick-Step Alpha Vinyl.

Hoewel er geen rebranding van Balen BC zal zijn, zal de samenwerking met Quick-Step Alpha Vinyl vanaf februari 2023 gericht zijn op een nauwe samenwerking om het beste jonge talent te identificeren en dit talent te helpen koesteren. Ze zullen fietskennis delen, met als doel jonge renners te helpen ontwikkelen, alsook een duurzame talentenstroom op te bouwen voor zowel Devo Teams als World Tour Teams.

Over de samenwerking zei Jef Robert van Balen BC het volgende: “Als manager van Balen Bicycle club ben ik vereerd en trots om deel uit te maken van de Wolfpack. We zijn een van de toonaangevende jeugdteams in België en in Europa, en we leiden het peloton met ons jeugdontwikkelingsprogramma. Jaar na jaar is Balen Bicycle Club een van de belangrijkste leveranciers voor professionele ploegen. Vanaf achtjarige leeftijd laten we de jonge talenten de wielerwereld ontdekken, we leren en motiveren ze om te groeien en geven ze uiteindelijk een enorme steun bij het bemachtigen van een toegangsticket naar de World Tour teams.”

“Deel uitmaken van de Wolfpack zal onze organisatie een boost geven en is een beloning voor de leidinggevenden, sportdirecteurs, medewerkers en vrijwilligers van Balen BC. Dit zal onze vooruitgang naar een ander niveau tillen en zal nog meer deuren openen naar de grootste internationale koersen om zo nog meer ervaring op te doen. Beide teams hebben een vergelijkbaar DNA en delen kenmerken als teamgeest, hard werken, kennis en koersen proberen te winnen! Vandaag zijn we ervan overtuigd dat deze samenwerking ons zal leiden tot een enorm aantal mooie overwinningen die nieuwe kampioenen zullen creëren. We kijken nu al uit naar februari 2023.”

Patrick Lefevere, CEO van Quick-Step Alpha Vinyl, was eveneens verheugd over deze samenwerking. “We hebben door de jaren heen een geweldige relatie gehad met Balen BC en Jef, zonder het ooit te formaliseren. Zij zijn voortdurend bezig met het identificeren en ontwikkelen van jonge getalenteerde renners. We hebben het geluk gehad dat ze zowel Remco als Tom hebben geholpen in hun jonge jaren, die twee van onze bekendste aanwinsten zijn geworden. Deze samenwerking zal er hopelijk voor zorgen dat we nog meer van de beste jongeren kunnen ontdekken."