Thijs Zonneveld ziet het nog kantje boord worden: "Leercurve Evenepoel fenomenaal, Roglič heeft de ervaring"

Ook Thijs Zonneveld volg met aandacht de Vuelta. Het gaat volgens hem tussen Evenepoel en Roglič. Kan de winst Evenepoel nog ontsnappen?

"Ik denk dat het toch nog kantje boord zal worden", waarschuwt de Nederlandse ex-wielrennen en huidig analist in De Tribune. "Evenepoel gaat als favoriet de slotweek in, maar zonder die vervelende valpartij was hij al veel zekerder geweest."

Het parcours lijkt in zijn voordeel. "De zwaarste beproevingen zijn zeker al achter de rug. Er zijn niet echt veel ritten waar je veel tijd kan verliezen. Op papier is de etappe van zaterdag de gevaarlijkste, maar als de concurrentie nog een gooi wil doen naar de eindzege, dan moeten ze al vroeger iets proberen. Jumbo-Visma zal het zeker nog proberen."

EROP OF ERONDER

Als er nog een poging komt om Evenepoel van de troon te stoten, moet het van de Nederlandse ploeg komen. "Roglič heeft 3 eindzeges op zijn palmares staan, hij ligt niet wakker van een podiumplek. Na zijn zware valpartij in de Tour is dit niet de beste Roglič, maar hij is mentaal wel ijzersterk en hij heeft de ervaring. Dat maakt hem gevaarlijk en hij zal zeker nog alles of niks spelen. Dan is het ook voor Evenepoel erop of eronder."

Roglič dus als belangrijke concurrent. Meer dan Mas, die er niet op hoeft te rekenen dat Valverde zich volledig opoffert en voor tactische kunststukjes staan ze bij Movistar niet meteen bekend. Hoe het ook afloopt, lof voor Remco Evenepoel is meer dan op zijn plaats.

EVENEPOEL BIJ BETERE DALERS EN KLIMMERS

"Het is bijzonder knap hoe hij aan de slag is gegaan met zijn zwakke punten", aldus Zonneveld. "In de Giro van vorig jaar had hij duidelijk last met de afdalingen en de steile beklimmingen en daar is hij keihard aan gaan werken. In deze Vuelta behoort hij tot de betere dalers en reed hij op de steile klimmetjes weg bij de concurrentie. Zijn leercurve is fenomenaal."