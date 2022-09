De voorgangers van Remco Evenepoel: de Belgische winnaars van de Giro, Tour en Vuelta

Remco Evenepoel kan voor het eerst een grote ronde winnen. Hij zou daarmee de 1e Belg sinds Johan De Muynck in de Giro van 1978 als winnaar van een grote ronde worden. Voor De Muynck waren heel wat Belgische groterondewinnaars. Een overzicht.

Als Remco Evenepoel de Vuelta wint, zal hij de opvolger van Freddy Maertens zijn. Die won in 1977 als laatste Belg de Vuelta door 13 ritten te winnen. Het was toen de 7e keer dat de Vuelta een Belgische eindwinnaar opbracht. De 1e was er al meteen bij de 1e editie. In 1935 won Gustaaf Deloor door al in de 3e rit de macht te grijpen. Een jaar later won hij opnieuw. Zijn broer Alfons Deloor was 2e.

Daarna was het wachten tot 1947. Edward Van Dijck sloeg op het einde toe in de tijdrit en nadien kon hij de eindzege op zak steken. In 1960 won Frans De Mulder de Vuelta. In de laatste dagen zette hij de Vuelta nog naar zijn hand. Nadien volgde in 1971 Ferdinand Bracke. Hij liet onder meer Luis Ocaña en Joop Zoetemelk achter zich. In 1973 kwam Eddy Merckx voor de enige keer naar de Vuelta. Hij won 6 ritten en won op dominante wijze de Vuelta.

© photonews

TOUR DE FRANCE

Meer Belgische winnaars waren er in de Tour. In 1912 was het al prijs. Odiel Defraeye won. Een jaar later won Philippe Thys . Die zou zich in 1914 zelf weer opvolgen. Daarna brak WOI uit en de toenmalige sterren van het wielrennen moesten nog enkele jaren wachten.

Tijdens het interbellum domineerde België in de Tour. Toch zeker de 1e jaren. Firmin Lambot won in 1919 en in 1922 op 36-jarige leeftijd. Hij is nog altijd de oudste Tourwinnaar ooit. In 1920 werd Thys alleen recordhouder door nog eens de eindzege mee naar huis te nemen. Een jaar later won Léon Scieur de Tour. Leuk weetje: Lambot en Scieur komen uit hetzelfde Waalse dorp (Florennes). Florennes is de enige plaats met 2 verschillende Tourwinnaars.

Daarna was het wachten tot 1926. Lucien Buysse won de langste Tour ooit. 3 jaar later was Maurice De Waele de primus. In de slotetappes was hij ziek, maar hij hield stand. Daarna won in 1935 Romain Maes. En in 1936 won Sylvère Maes. Beiden zijn geen familie van elkaar. In 1939 won Sylvère Maes voor een 2e keer.

WOII brak uit en daarna was het nog eens vele jaren wachten op nieuw Belgisch succes. 30 jaar na Sylvère Maes won Merckx in 1969 de Tour op een dominante wijze. In 1970,1971, 1972 won Merckx ook. 2 jaar later won hij voor de 5e keer en evenaarde hij Jacques Anquetil. Lucien Van Impe won in 1976 als laatste Belg de Tour.

GIRO D'ITALIA

De Belgische erelijst in de Giro is eerder beperkt. De 1e editie was in 1909, maar België moest tot 1968 wachten voor een eindwinnaar in de Giro. De 22-jarige Merckx gaf zich toen een vroeg verjaardagscadeau voor zijn 23e verjaardag. Daarna zou Merckx de Giro nog 4 keer op zijn naam schrijven: 1970, 1972, 1973 en 1974.

In 1977 won Michel Pollentier. Hij nam in de slotweek van Francesco Moser over. Een jaar later was Johan De Muynck de volgende Belgische winnaar. Hij zou meteen ook de laatste Belgische winaar van de Giro en een grote ronde worden. Iets waar Evenepoel in de Vuelta van dit jaar verandering in kan brengen.