Remco Evenepoel laat zich uit over het rijden in een leiderstrui en zijn huidig niveau: "Moeilijk om te zeggen"

Het is inmiddels al tien ritten dat Remco Evenepoel in de leiderstrui gereden heeft in de Vuelta. Het is iets dat Evenepoel wel gewend is in kleinere koersen, maar tot anderhalve week geleden nog nooit ervaarde in een grote ronde.

Een goed moment om na te gaan wat het juist betekent om die rode trui om zijn schouders te hebben. "Als leider in een grote ronde heeft iedereen respect voor jou", heeft Evenepoel al ervaren. "Je moet die leiderstrui verdienen." Ook op de gehele ploeg van Quick-Step Alpha Vinyl heeft het een zeker effect. "Zoals Louis Vervaeke ook al zei: als je die leiderstrui in een grote ronde draagt, kunnen je ploegmaats ook dat beetje meer geven dan zonder die trui in de ploeg of in een andere koers." Na twee weken koers kun je niet op je beste niveau zitten Betekent het feit dat Evenepoel nu al zo lang aan de leiding staat in een grote ronde ook dat hij momenteel zijn beste niveau ooit haalt? "Na twee weken koers kun je niet meer op het beste niveau van je leven zitten. Het is wel duidelijk dat ik op een ander niveau rijd dan vorig jaar." Dat maakt het nog niet evident om voluit te bevestigen dat dit de allerbeste versie van Remco Evenepoel is. Ik ben goed aan het presteren, maar het is moeilijk om te zeggen dat ik nu mijn beste niveau haal. De benen geraken vermoeid en er zijn ook de kleine pijntjes na een koersdag. Het draait om recuperatie en zo weinig mogelijk energie verspillen naast de fiets."