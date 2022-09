Richard Carapaz niet naar het WK in Australië

Richard Carapaz zal niet afreizen naar Australië. Hij is niet in de Ecuadoriaanse selectie opgenomen.

Momenteel zit Richard Carapaz in de Vuelta. Hij won de rit naar de Peñas Blancas en de Sierra de La Pandera. Na de Vuelta zal hij niet afreizen naar Australië.

De Olympische kampioen zit niet in de WK-selectie van Ecuador. Zo missen we met Carapaz nog een favoriet. Eerder was het al bekend dat onder meer Tom Pidcock, Diego Ulissi en Caleb Ewan het WK niet zullen rijden. Ook Alejandro Valverde zal niet in Australië aanwezig zijn.