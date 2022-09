Urán maakt triologie compleet, Evenepoel controleert makkelijk

In de 17de rit van de Vuelta heeft Rigoberto Urán de rit gewonnen. In het peloton kon Remco Evenepoel alles controleren.

De zeventiende rit was er een tussen Aracena en Monasterio de Tentudía. Het ging de hele dag op en af maar enkel de slotklim naar Monasterio de Tentudía telde mee voor het bergklassement. Op papier was het een klim van 10,3 km van 5% maar in werkelijkheid bestond de klim uit 2 trappen. Halfweg was iets het vlakker en was er zelfs een korte afdaling.

De rit startte zonder Primož Roglič, die opgaf na zijn zware val in de rit van gisteren. Het peleton gaf een kopgroep van dertien een vrijgeleide. Die kopgroep bevatte geen Belgen maar namen zoals Soler, Uran, Mäder, Jungels en Wright. Die kopgroep spatte op de slotklim helemaal uiteen en het werd uiteindelijk een sprintje met drie renners.

Rigoberto Uran was de snelste en wint zo een rit in de Vuelta na eerdere winst in de Giro en Tour. Quentin Pacher werd tweede, Jesus Herrada derde. In het peloton werd Evenepoel aangevallen door Almeida, Mas en Ayuso maar uiteindelijk was het enkel Almeida die negen seconden kon terug pakken.

Remco Evenepoel blijft leider. Hij heeft een voorsprong van 2:01 op Enric Mas en 4:51 op Juan Ayuso.