VOORBESCHOUWING Vuelta vrouwen: Triple voor Van Vleuten en wat doet Kopecky?

Nog tijdens de Vuelta bij de mannen starten ook de vrouwen aan hun Vuelta. Het wordt een vijfdaagse rittenwedstrijd met een moeilijk begin.

Parcours

De Vuelta voor vrouwen, officieel de Ceratizit Challenge by La Vuelta, start in Marina de Cudeyo met een ploegentijdrit van 19,9km en trekt zo richting Madrid. De vrouwen eindigen dus net zoals de mannen zondag in Madrid.

De tweede rit start en eindigt in Colindres en is direct al een bergrit met één bergje van 3e categorie, twee van 2e categorie en twee van 1e categorie. De laatste beklimming ligt wel op 15km van de meet.

Ook de derde rit van Camargo naar Aguilar de Campoo is een bergrit met een klimmetje van 3e categorie en een van 2e categorie die wel 18km lang is maar aan 3,5% gemiddeld.

De vierde rit van Palencia naar Segovia is vlak maar in de laaste 10 km is er nog een onverharde strook en ook een klimmetje. In de laatste kilometer is er ook een kleine strook met kasseien.

De laatste rit eindigt dus in Madrid met zestien lokale ronden en zal hoogstwaarschijnlijk een massasprint worden.

Favorieten

Annemiek van Vleuten won de vorige editie van de Vuelta en won dit jaar al de Giro en de Tour en won er telkens twee ritten. Zij is dan ook topfavoriete. Haar naaste concurrente in de Tour, Demi Vollering (SD Worx), viel in de Ronde van Noorwegen en maakt hier haar rentree. Het is ook uitkijken naar Silvia Persico Valcar Travel & Service), Katarzyna Niewiadoma (Canyon/Sram), Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), Juliette Labous (Team DSM), Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ) en Mavi Garcia (UAE Team ADQ).

Er staan maar twee Belgen aan de start, Lotte Kopecky en Valerie Demey. Uitkijken of Kopecky kan voortborduren op haar vorm van EK op de piste met twee titels en haar mindere Tour kan goedmaken.