Franse aanvaller doet er nog een jaar bij en gaat in 2023 voor een derde succes in de Tour

Eén van de absolute aanvallers uit het peloton doet er nog een jaartje bij. In de Tour nog eens schitteren, daar droomt hij van.

De inmiddels reeds 35-jarige Pierre Rolland heeft bijgetekend bij B&B Hotels. "Mijn beslissing had anders kunnen zijn als ik mijn doelstellingen deze zomer had behaald, maar het was een frustrerend einde van de maand juli." Daarmee doelt de Fransman op het feit dat zijn Tour door een bronchitis minder goed was dan verwacht.

Rolland heeft zijn contract met een jaar verlengd, met de intentie om in 2023 terug naar de Tour te trekken en een gooi te doen naar een derde Tourritzege. Rolland heeft er al twee op zijn palmares staan en ook één ritzege in de Giro.

Als hij zijn carrière dan toch verderzet, wou de klimmer dit wel doen bij B&B Hotels. "De Dauphiné heeft mijn wil aangewakkerd om vooraan te koersen en offensief te rijden, zoals ik dat graag doe. Het is verfrissend om aan de zijde van de jongeren in de ploeg te evolueren en deel uitmakan van de evolutie van de ploeg."