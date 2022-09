Pogačar verlangt al naar confrontaties met Evenepoel: "We gaan leuke jaren tegemoet"

Tadej Pogačar is net als Wout van Aert in Canada om zich voor te bereiden op het WK. En na zijn trainingen amuseert hij zich met de Vuelta.

Net als heel wat renners die de wegrit van het WK in het Australische Wollongong rijden is Tadej Pogačar in Canada voor de koersen in Québec en Montréal. En tussendoor zorgt de Vuelta voor afleiding.

De rit waarin zijn landgenoot Primož Roglič de aanval inzette maar ook viel moest Pogačar missen doordat hij op het vliegtuig zat. "Daarnaast heb ik bijna alles van de Vuelta gezien. Het is uitstekend entertainment na mijn trainingen", zegt hij aan Het Nieuwsblad.

En de Sloveen is ook onder de indruk van de leider, Remco Evenepoel: "Hij heeft zich in een uitstekende positie geknokt om het ook af te maken. Hij ziet er heel sterk en kalm uit, hij maakt echt indruk, maar dat verrast me niet. Dit zat eraan te komen".

In de Tour moest Pogačar dit jaar de duimen leggen voor Jonas Vingegaard, maar hij kijkt ook al uit naar een confrontatie met Remco Evenepoel: "Het gaat heel interessant worden als hij erbij komt. Ik verwacht alleen maar meer concurrentie de komende jaren. Hopelijk kan ook Bernal op zijn oude niveau terugkeren. Dan gaan we nog leuke jaren tegemoet waarin we mekaar met zijn allen gaan bestoken", besluit de Sloveen.