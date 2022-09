Tim Wellens mist Canadese koersen door hartproblemen

Tim Wellens zit niet in de selectie voor de Canadese koersen in Québec en Montréal door trainingsachterstand na problemen met zijn hart.

Tim Wellens moest de Tour verlaten door een coronabesmetting en nam daarna een week rust om toe te werken naar de Tour de l'Ain maar die koers kwam te vroeg en Wellens stapte in de derde rit af. Hetzelfde gevoel ervoer Wellens in Hamburg en de Druivenkoers.

"Ik ervoerde onrustwekkende hartkloppingen. Niet alleen in koers, ook op training of in rust. En dat vond mijn cardioloog verre van geruststellend", zegt Wellens aan Het Belang van Limburg. Hij liet zich onderzoeken door een specialist en de hartkloppingen verdwenen ook vanzelf. De cardioloog gaf hem dan ook groen licht om te koersen.

Wellens en Lotto-Soudal waren er minder gerust op en besloten samen om niet naar Canada af te reizen doordat Wellens even niet had getraind door de onderzoeken. De bedoeling is dat hij op 29 opnieuw zal koersen in de Coppa Agostoni.

"Deze week beperk ik me louter tot het afwerken van rustige duurtrainingen. Volgende week voeg ik er de nodige intensiteit aan toe, en pas nadien begin ik opnieuw aan de koersgerelateerde inspanningen", besluit Wellens.