Annemiek van Vleuten wint haar 3e grote ronde in 2022, Elisa Balsamo wint de slotetappe, Lotte Kopecky 2e

Annemiek van Vleuten heeft de Vuelta voor vrouwen gewonnen. Haar leiderstrui kwam niet meer in gevaar. Het is al haar 3e grote ronde van het seizoen. De slotetappe ging naar Elisa Balsamo.

Ook in de Vuelta voor vrouwen waren we aan de slotetappe toe. In Madrid draaiden ze 17 ronden. Goed voor bijna 96 km.

Al snel ontstond een kopgroep van 4 rensters. Sandra Alonso vertrok als 1e. Daarna maakten Sara Poidevin, Nina Buijsman en Carlijn Achtereekte de aansluiting. Zij reden bijna de hele rit op kop, maar het peloton controleerde en gaf hen minder dan 2 minuten.

Op minder dan 10 km van de streep werden de vluchters weer gegrepen. Het peloton maakte zich op voor een massasprint. SD Worx trok de sprint aan voor Lotte Kopecky, maar Elisa Longo Borghini ontregelde nog de sprint. Daardoor zat ploeggenote Elisa Balsamo in een zetel. Het sprintende peloton slokte Longo Borghini op en Balsamo spurtte iedereen op lengten. Haar laatste zege in haar wereldkampioenentrui. Kopecky werd 2e.

De leiderstrui van Annemiek van Vleuten kwam niet meer in gevaar. Ze won in 2022 al haar 3e grote ronde.