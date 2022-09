Andrea Bagioli met vertrouwen na zijn 3e plaats in Montréal: "Ik wil terugkeren om te winnen"

Andrea Bagioli zorgde voor het 1e podium van Quick Step-Alpha Vinyl in de GP van Montréal. Zijn 3e plaats gaf hem ook vertrouwen.

In de laatste ronde reed Andrea Bagioli samen met Tadej Pogacar, Wout Van Aert, David Gaudu en Adam Yates weg van het peloton. Zij reden naar de finish. Daar sprintte Bagioli naar een 3e plaats, de 1e podiumplaats voor Quick Step-Alpha Vinyl in de GP van Montréal.

"Alles gebeurde in de laatste ronde", vertelde Bagioli via zijn ploeg. "De favorieten vielen aan en ik wist dat dat het moment was om zelf ook te gaan. Ik voelde me namelijk goed op het zware parcours, die een van de zwaarste van het seizoen is."

"In de sprint gaf ik alles", ging Bagioli verder. "Ik ben ook tevreden met mijn podiumplaats. Het is een goed resultaat met het oog op de laatste weken van het seizoen. Ik wil hier ooit terugkeren om te winnen."