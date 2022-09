📷 IN BEELD: zo zagen de feestelijke taferelen rond Remco Evenepoel eruit in Madrid

Schitterende taferelen natuurlijk, om Remco Evenepoel in Madrid de eindzege in de Vuelta te zien vieren. Bepaalde beelden zag u ongetwijfeld al passeren, maar we gunden u graag nog deze foto's van het feestgedruis.

Hierboven kunt u al zien hoe Juan Ayuso en Remco Evenepoel zich amuseerden op het podium. De ene derde en de andere eerste: het was goed te zien dat ze allebei heel blij waren met hun eindnotering, want de champagne spoot in het rond. Een eerste feestelijk moment was er nog tijdens de koers, toen Evenepoel en zijn ploegmaats naar voren mochten rijden voor het traditionele fotomoment. © photonews Ook na de aankomst stond de verwezenlijking van de ploeg voorop. Alle ploegmaats van Evenepoel genoten mee en dan mocht die trofee van de eindzege de lucht in. © photonews Zijn mooie rode fiets had Remco Evenepoel op dat moment ook al eens omhoog gestoken. Ook dat is een trend geworden aan het eind van een grote ronde bij de winnaar. © photonews U herkent op bovenstaande foto ongetwijfeld ook Oumi, de verloofde van Remco. Veel lachende gezichten zondagavond in Madrid bij Remco en iedereen die hem geholpen heeft op weg naar Vueltawinst. © photonews