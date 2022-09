Ook dat is de Vuelta winnen: truitjeswissel tussen Remco Evenepoel en Thibaut Courtois in Madrid

De Vuelta winnen, daar komt heel wat bij kijken. Remco Evenepoel én Thibaut Courtois: in Madrid waren zondag twee grote Belgische kampioenen aanwezig.

Thibaut Courtois is uiteraard doelman bij voetbalclub Real Madrid. Dat speelde zondag in de namiddag thuis, wat de Rode Duivel de mogelijkheid gaf om 's ochtends en 's avonds eens op de koers langs te gaan. Na de aankomst van de renners stond Courtois Evenepoel op te wachten aan de ploegbus van Quick-Step Alpha Vinyl.

Naast de gemeende handshake tussen de twee Belgische topsporters, vond er ook een truitjeswissel plaats, zoals dat in het voetbal de gewoonte is. Courtois kreeg een rode trui van de winnaar van de Vuelta. Evenepoel kreeg dan weer een truitje van Real Madrid.

It’s only logical that @EvenepoelRemco wears white in this picture 😊#LaVuelta22 pic.twitter.com/orzkS8KEN4 — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) September 11, 2022

De Koninklijke speelt doorgaans in het wit, maar om bij het thema te blijven ging het hierbij om een rood keeperstruitje van Courtois. Zeg maar trui, want Evenepoel liet zich meteen ontvallen dat het te groot voor hem is. Het moet nog wel mogelijk zijn om daar een figuurlijke mouw aan te passen en anders is het gewoon een mooi souvenir. Eerst had Evenepoel Courtois ook al begroet in zijn witte jongerentrui.