Remco Evenepoel won met de Vuelta al zijn tiende rittenwedstrijd

De teller van het aantal rittenwedstrijden die Remco Evenepoel (22) al won staat met de Vuelta nu op tien. Een overzicht.

1. De Ronde van België (2019)

Zijn eerste succes in een rittenwedstrijd. In de tweede rit reed Evenepoel weg met Victor Campenaerts die het wiel niet kon houden en viel. Evenepoel won de rit en hield ook in de resterende ritten stand.

2. Ronde van San Juan (2020)

Eind januari in Argentinië wint Evenepoel de tijdrit met een halve minuut voor Filippo Ganna en geeft zijn voorsprong in het klassement niet meer weg.

3. Ronde van de Algarve (2020)

Midden februari wint Evenepoel rit twee boven op de Alto da Fóia voor Schachmann en Dan Martin. Ook de afsluitende tijdrit wint hij en zo wint hij al zijn derde rittenwedstrijd.

4. Ronde van Burgos (2020)

Na de coronapauze van vier maanden kan Evenepoel begin augustus weer koersen. In rit drie, boven op de Picón Blanco, wint hij voor George Bennett en Mikel Landa. In de einstand laat hij Landa, Almeida, Chaves, Bennett en Carapaz achter zich.

5. Ronde van Polen (2020)

In rit één kwam ploegmaat Fabio Jakobsen zwaar ten val een Evenepoel eerde hem met een lange sole in rit vier met een voorsprong van ongeveer twee minuten op Fuglsang, Simon Yates en Majka.

6. Ronde van België (2021)

Na zijn val in Lombardije en de mislukte Giro zet Evenepoel weer orde op zaken. In rit één rijdt hij weg met drie renners en wordt twee na Robbe Ghys, in de tijdrit wint hij nipt voor ploegmaat Yves Lampaert en pakt zo voor de tweede keer de Ronde van België.

7. Ronde van Denemarken (2021)

Na de Olympische Spelen wint Evenepoel ook in Denemarken na alweer een lange solo, nu in rit drie waar hij iedereen op twee minuten rijdt.

© photonews

8. Ronde van de Algarve (2022)

Na een tweede plaats in Valencia slaat Evenepoel opnieuw toe. Op de Alto da Fóia wordt hij dit keer zesde maar in de tijdrit en zet Evenepoel Küng en Hayter op een minuut.

9. Ronde van Noorwegen (2022)

Na een elfde plaats in de Tirreno en vierde in het Baskeland zet Evenepoel in Noorwegen alles naar zijn hand. Hij wint drie ritten en wint twee keer in een sprint bergop. De voorbode voor de Vuelta dat het met zijn explosiviteit wel goed zat.

10. Ronde van Spanje (2022)

Dit verhaal is inmiddels wel bekend. In de eerste twee bergritten zet Evenepoel de tegenstand op achterstand en in de tijdrit blaast hij iedereen weg. Daarna houdt hij goed stand en wint nog een rit boven op de Alto de Piornal.