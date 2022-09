Julian Alaphilippe kopman van Franse selectie voor WK

Julian Alaphilippe is de Franse kopman voor het WK wielrennen in Australië op 25 september aanstaande.

De Franse bondscoach Thomas Voeckler heeft vandaag zijn definitieve selectie bekendgemaakt voor het WK in Wollongong. Alaphilippe won de twee laatste WK’s, maar was twijfelachtig door een val in de Vuelta.

Daarbij werd zijn rechterschouder ontwricht. In juli moest hij opgeven in de Ronde van Wallonië door een coronabesmetting. In het voorjaar miste hij heel wat door een val in Luik-Bastenaken-Luik, waarbij hij enkele ribben en een schouderblad brak. Daardoor miste hij de Tour.

Het is dan ook afwachten met welke vorm hij het WK kan beginnen. Alaphilippe wordt bijgestaan door Romain Bardet (Team DSM), Christophe Laporte (Jumbo-Visma), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Quentin Pacher (Groupama-FDJ), nationaal kampioen Florian Sénéchal (Quick-Step Alpa Vinyl), Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers), Rémi Cavagna (Quick-Step Alpha Vinyl) en Bruno Armirail (Groupama-FDJ).