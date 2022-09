🎥 Marc Hirschi niet naar het WK maar viert wel op Italiaanse bodem, net geen zege voor Intermarché-Wanty-Gobert

Een aantal opvallende namen gaan niet naar het WK. Daarbij ook Marc Hirschi, maar op Italiaanse bodem toonde de Zwitser dat de vorm wel best goed is.

De Ronde van Toscane, een eendagskoers van 1.1-niveau, kon wel degelijk een mooi deelnemersveld strikken. Daniel Martínez van Ineos zette zijn klimcapaciteiten in de verf op de Monte Serra. Zijn landgenoten Chaves en Rubio vervoegden hem. Dat deden ook Lorenzo Rota van Intermarché-Wanty-Gobert en dus Hirschi namens UAE.

Deze zes waren vertrokken, ak werd in de finale nog fel naar mekaar gekeken. De achtervolgers waren dus nog dichtbij, maar kwamen desondanks toch te laat. Voorin was het surplacen en dan sprinten: Marc Hirschi pokerde het best en was het snelst aan de meet.

🚴‍♂️🇮🇹 | Een klassieke surplace in de kopgroep, maar het is Marc Hirschi die uiteindelijk naar de overwinning sprint in de Ronde van Toscane! #GiroDellaToscana pic.twitter.com/5ZQemCpxtt — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 14, 2022

De Zwitser hield Rota van een overwinning. Net niet dus voor Intermarché-Wanty-Gobert. Rubio was de eerste Colombiaan en de derde man op het podiuim.