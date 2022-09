Matteo Trentin wint na een half jaar nog eens een koers: hij is de snelste in de Ronde van Luxemburg

Matteo Trentin heeft de 2e etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. Op het einde haalde hij het in de sprint voor 2 renners van Quick Step-Alpha Vinyl. Het is de 1e overwinning voor Trentin in meer dan een half jaar tijd. Valentin Madouas blijft leider.

De 2e etappe in de Ronde van Luxemburg was net zoals de 1e geaccidenteerd. Onderweg tussen Junglinster en Schifflange waren er enkele beklimmingen. Ook op het einde was er nog een kuitenbijter, maar de organisatie verwachtte deze keer sprint. In totaal moesten de renners ruim 163 km rijden.

8 renners zaten in de vroege vlucht. Die ontsnapping ontstond na de 1e beklimming van de dag. Cyril Barthe van B&B Hotels-KTM was de bekendste naam. Zij kregen een voorgift van meer dan 3 minuten op het peloton.

In het peloton zette Alpecin-Deceuninck zich op kop. Het verschil begon te zakken en al snel kregen ze de koplopers in het vizier. Toch liet het peloton de kopgroep nog lang voor hen uit rijden. De laatste vluchters werden pas in de laatste 10 kilometer gegrepen.

Op de klim net voor de finish was er nog een aanval van Dorian Godon van AG2R Citroën. Bij het ingaan van de slotkilometer werd hij weer gegrepen onder impuls van Team UAE Emirates. Zij bereidden de sprint voor Matteo Trentin voor, die het ook afmaakte. Het is zijn 1e zege sinds de GP Le Samyn begin dit jaar. Hij was sneller dan Florian Sénéchal en Davide Ballerini, allebei Quick Step-Alpha Vinyl. Valentin Madouas blijft leider.