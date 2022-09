Een ereplaats voor Intermarché-Wanty-Gobert in de Ronde van Toscane: "Meer zat er niet in"

Lorenzo Rota is in de Ronde van Toscane 2e geëindigd. Opnieuw een sterke prestatie van een renner van Intermarché-Wanty-Gobert.

Op de laatste klim in de Ronde van Toscane kwam Lorenzo Rota met 3 anderen over de top. Ze waren in achtervolging op Daniel Felipe Martinez. Op 5 km van de streep werd Martinez gegrepen. De 5 koplopers spurtten voor de zege. Marc Hirschi bleek de snelste. Rota eindigde op een 2e plaats.

"Dankzij het harde werk van mijn ploegmaats kon ik sprinten voor de overwinning", zei Rota na de wedstrijd. "Natuurlijk wou ik winnen, maar ik denk dat de 2e plaats het hoogst haalbare was."

"Deze wedstrijd was een goede test met het oog op het WK 2 dagen na mijn hoogtestage in Livigno. Voor ik naar Australië vertrek, rij ik eerst nog de Coppa Sabatini", aldus Rota.