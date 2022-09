Lucinda Brand start twee weken na de Vuelta al in een veldrit en is weer razend ambitieus

Lucinda Brand heeft er een goedgevuld wegprogramma opzitten maar voor uitrusten is geen tijd, het veldritseizoen staat voor de deur.

Brand heeft er goeie wegcampagne opzitten. Ze werd derde in Parijs-Roubaix, won twee ritten en het eindklassement in de Ronde van Zwitserland en werd bergkoningin in de Vuelta. Naar het WK in Australië trekt ze niet, dan staat er alweer veldrijden op het programma.

Op 25 september staat Brand waarschijnlijk aan de start van de Exact Cross in Beringen. "Dat is al vrij vroeg. Ik heb natuurlijk een goede conditie door op de weg te rijden, maar ik wil nu vooral het crossgevoel opdoen. Ik ben nog niet zo heel lang bezig met trainingen in het veld",zegt Brand bij Wielerflits.

Brand graaide vorig jaar zowat alles mee in het veldrijden: het Europees kampioenschap en de eindklassementen van de Wereldbeker, de Superprestige en de X2O Badkamers Trofee en ook nog eens 20 overwinningen. De wereldtitel moest Brand wel aan Marianne Vos laten.

"Dit jaar kan ik mijn Europese titel verdedigen op een parcours waar ik al een aantal jaar de beste ben geweest (in Namen). En uiteraard wil ik die regenboogtrui terug. Daarnaast wil ik ook een aantal grote overwinnen behalen. Dat ik weer in alle klassementen ga meedoen voor de eerste plaats, is niet realistisch".

"Ik zal eventueel een aantal klassementscrossen laten vallen in functie van de kampioenschappen. Dat zal natuurlijk afhangen van wat er gebeurt deze winter", zei Brand over komend seizoen.